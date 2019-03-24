Eyüp Camisi'nin yakınlarında bir inşaatın temel kazılarında Bizans ve Osmanlı dönemine ait hamam kalıntıları bulundu. Ancak koruma kurulu, buluntuların kaldırılıp 'inşaata devam edilmesi' kararı verdi. Eserlerin yüzde 70'i kepçe darbeleriyle kırıldı....



































