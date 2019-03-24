TARİHİ HAMAMIN TAHRİP EDİLMESİNE GÖZ YUMAN KURUL ÜYELERİNE SORUŞTURMA AÇILIYOR
Eyüp Camisi'nin yakınlarında bir inşaatın temel kazılarında Bizans ve Osmanlı dönemine ait hamam kalıntıları bulundu. Ancak koruma kurulu, buluntuların kaldırılıp 'inşaata devam edilmesi' kararı verdi. Eserlerin yüzde 70'i kepçe darbeleriyle kırıldı....
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