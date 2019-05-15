İstanbul Beykoz'da bulunan tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan “Vitaspirit“ isimli geminin sahibinin avukatları aracılığıyla açtığı “Sorumluluğun Sınırlandırılması Davası“ sonuçlandı. Davanın kabulüne karar veren mahkeme, gemi sahibinin en yüksek sorumluluk sınırının işleyen faizi ile birlikte 206 Milyon 103 bin 865 TL olduğuna karar verdi.

Kaynak: haberinburada....