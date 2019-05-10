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Tarihte Bir İlk! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligine İngilizler Damga Vurdu

TARİHTE BİR İLK! ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİNE İNGİLİZLER DAMGA VURDU

İngiliz kulüpleri, Avrupa kıtasının kulüpler bazında en büyük iki futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde finale çıkarak, tarihte bir ilke imza attı.

Tarih : 10 Mayıs 2019, 13:30
Puan Ver : Tarihte Bir İlk! Şampiyonlar Ligi Ve Avrupa Ligine İngilizler Damga Vurdu(6/10)2

İngiliz kulüpleri, Avrupa kıtasının en büyük iki futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde finale çıkarak, tarihte bir ilke imza attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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