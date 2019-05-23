Tarlası İçin Sondaj Yapan Çiftçi, 75 Metre Derinde Su Ararken Gaz Buldu
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Tarlası İçin Sondaj Yapan Çiftçi, 75 Metre Derinde Su Ararken Gaz Buldu

TARLASI İÇİN SONDAJ YAPAN ÇİFTÇİ, 75 METRE DERİNDE SU ARARKEN GAZ BULDU

Antalya'nın Elmalı ilçesinde tarlasını sulamak için sondaj yapan çiftçi 75 metre derinde su ile birlikte gaz buldu. Yetkililere durumu bildiren çiftçi “Seralarım var bana su lazım. Sondaj vuruyorum ancak her seferinde gaz çıkıyor“ dedi.

Tarih : 23 Mayıs 2019, 18:10
Puan Ver : Tarlası İçin Sondaj Yapan Çiftçi, 75 Metre Derinde Su Ararken Gaz Buldu(7/10)3

Antalya'nın Elmalı ilçesinde çiftçilik yapan Necati Özdemir isimli vatandaşın tarlasında sulama amaçlı kullanmak için sondaj yaptığı kuyudan gaz çıktı. Yetkililer, yanıcı gazın türünü belirlemek için inceleme başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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