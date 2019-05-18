Bursa'da, 3 gün önce tarlaya gitmek için evden çıkan ve bir daha da haber alınamayan 50 yaşındaki zihinsel engelli İbrahim Çekmez için arama çalışması başlatıldı. Aramalar sırasında, Çekmez'in ağaca asılı kazağı bulundu.

Kaynak: haberinburada....