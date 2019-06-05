TATİLCİLER BAYRAMDA TÜRKİYE’NİN MALDİVLERİ OLARAK BİLİNEN ILICA PLAJI’NA AKIN ETTİ
Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen İzmir'deki Ilıca Plajı, bayramda tatilcilerin en çok tercih ettiği yer oldu.
Son yılların en gözde tatil merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Ilıca Plajı, deniz ve güneşin büyülü biçimde birleştiği güzelliğiyle 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak biliniyor ve her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu yıldan itibaren belediye tarafından işletilmeye başlanan plaj, yılın her zamanında olduğu gibi bayramda da tatilcilerden yoğun ilgi gördü.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Mahalledeki 1 Kilometrelik Bayramlaşma Kuyruğu Görenleri Şaşkına Çevirdi
- Bunalıma Giren Adam Eşi Kendisini Terk Edince Evini Ateşe Verip İntihara Kalkıştı
- Kültür Ve Turizm Bakanlığının İlk Halk Plajı Bodrum’Da Açıldı
- İstanbul’Da Bayramın İlk Günü Trafik Felç Oldu! Yoğunluk Yüzde 53
- Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Gazeteciler Arasında ’Ayar Verme’ Diyaloğu
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Güney Kıbrıs’Taki Seri Katilin 6’Ncı Kurbanının Cesedi Kırmızı Göl’De Bulundu
- Ukrayna’Da Tenekelere Ateş Eden Sarhoş Polisler, Çocuğu Öldürdü
- Hindistan’Da ’İnek Eti Yiyorsunuz’ Diyerek Oruç Açan Müslümanlara Saldırdılar
- Abd’De Denizde Yüzen Genç Kız, Köpek Balığının Saldırısına Uğradı
- Singapur’Da Akılalmaz Olay! 13 Yaşındaki Çocuğun Şakası Nedeniyle İki Savaş Uçağı Havalandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar