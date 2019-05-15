İngiltere'nin en büyük gıda şirketlerinden birinin çiftliklerinde tavuklara yapılan eziyetler gizli kameralara yansıdı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından çalışanlara kuşları yakalama teknikleri, hasta kuşların itlafı gibi konularda eğitim verildi.

Kaynak: haberinburada....