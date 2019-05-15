TBMM Başkanlığından iki DHKP-C'li ile ilgili yapılan açıklamada, “Zanlıların üzerinde yapılan aramada ise bomba düzeneği süsü verilmiş bir parfüm kutusu ile el yapımı kesici aletler bulunmuştur.“ ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Zanlılar ile ilgili ilk incelemede kadın zanlının hakaret sucundan arama kaydı bulunduğu, ayrıca her iki şüphelinin terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenmiştir. Zanlıların üzerinde yapılan aramada ise bomba düzeneği süsü verilmiş bir parfüm kutusu ile el yapımı kesici aletler bulunmuştur. “ denildi....



































