TCDD, TRENLE 27,88 EUROYA SOFYA TURU DÜZENLİYOR
TCDD Taşımacılık, son yıllarda iç turizmin gözdesi haline gelen Doğu ve Van Gölü Ekspreslerinin yanı sıra İstanbul-Sofya Ekspresi ile Avrupa rotasını keşfetmek için seçenek sunuyor. En ucuz bilet fiyatı ise 27,88 euro.
Türkiye'de tren çeşitli amaçlarla gerçekleştirilen seyahatlerde tercih edilen ulaşım araçlarının başında geliyor. TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir-İstanbul yüksek hızlı demir yolu hatlarında günlük 25 bin, Doğu ve Van Gölü ekspresleri, İzmir Mavi Treni, Güney Kurtalan Ekspresi konvansiyonel trenlerinde 45 bin yolcuya hizmet veriliyor.
Kaynak: haberinburada....
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