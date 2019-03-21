Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü 356 personel alımı için ilana çıkacak. Yapılan açıklamada 86 tren teşkil işçisi, 42 demir yolu bakım onarım makinesi operatörü, 188 demir yolu hattı bakım onarımcısı, 40 liman vinç operatörü olmak üzere 356 işçi alınacağı belirtildi. Başvuranlarda KPSS şartı aranmıyor....



































