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TCDD’ye KPSS Şartı Aranmaksızın 356 Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar

TCDD’YE KPSS ŞARTI ARANMAKSIZIN 356 PERSONEL ALINACAK! İŞTE ARANAN ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, KPSS şartı aranmaksızın 356 personel alımı yapacak. Söz konusu ilanlar 9 Nisan - 15 Nisan tarihleri arasında İŞKUR aracılığıyla yayınlanacak.

Tarih : 21 Mart 2019, 15:30
Puan Ver : Tcdd’Ye Kpss Şartı Aranmaksızın 356 Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar(9/10)5

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü 356 personel alımı için ilana çıkacak. Yapılan açıklamada 86 tren teşkil işçisi, 42 demir yolu bakım onarım makinesi operatörü, 188 demir yolu hattı bakım onarımcısı, 40 liman vinç operatörü olmak üzere 356 işçi alınacağı belirtildi. Başvuranlarda KPSS şartı aranmıyor....

















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