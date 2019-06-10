’TECAVÜZCÜ BU’ DİYE BAĞIRIP SOKAK ORTASINDA BIÇAKLAYIP DÖVDÜLER!
Karaman'da saldırganlar, 51 ve 36 yaşındaki 2 adamı sokak ortasında bıçaklayıp dövdü. Saldırganlar, yaralılardan birini “Tecavüzcü bu“ diye bağırarak çevredekilere gösterdikten sonra kaçtı.
Karaman'da Özkan K. (51) ve Atilla Ç. (36), daha önceden aralarında husumet bulunan bir grup tarafından sokak ortasında bıçaklanıp, plastik boru ve tekme ile dövüldü....
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