Avustralya’Da Hoparlörlere Gizlenmiş 840 Milyon Dolarlık Uyuşturucu Ele Geçirildi
Salih Uçan, Empoli’Ye Veda Etti
Güney Çin Denizi’Nde Tehlikeli Yakınlaşma! Abd Ve Rus Savaş Gemileri Karşı Karşıya Geldi
Jimmy Durmaz’Dan Alkış Alan Hareket!
Ljubomir Fejsa’Nın Fenerbahçe’Ye Maliyeti Belli Oldu!
Kül Olan Evde Kur’An-I Kerim’İn Yanmaması Ağızları Açık Bıraktı!
Fatih Portakal: İmamoğlu’Nun Ordu Valisi İçin Kullandığı Sözü Bültende Vermedik
Pençe Harekatı’Nda Terör Örgütüne Ait Mağara Ve Sığınaklar İmha Edildi
Mesut Özil Ve Amine Gülşe Mutluluğa Adım Adım İlerliyor
Tecavüzle Suçlanan Neymar, Brezilya’Da İfade Verdi!
West Ham Unitedlı Taraftarlar, Hasan Ali Kaldırım’I İstemiyor
Chp Sözcüsü Faik Öztrak: Haiti, Angola’Da Bile Enflasyon Bizim Altımızda
Sivasspor, Rıza Çalımbay İle Sözleşme İmzaladı
Uber Sürücüsünden 25 Yaşındaki Kıza Cinsel Saldırı
Son Dakika! Benzin Ve Motorine İndirim Geldi
Kriz Büyüyor! Huawei Yaptırımına Facebook Da Katıldı
Binali Yıldırım’In ’Dersim’ Ve ’Kürdistan’ Çıkışına Mhp’Den Tepki: Baştan Sona Yanlış
Ekrem İmamoğlu’Nun Danışmanından Trt Açıklaması: Haberimiz Yok
Hobi Olarak Akzambak Yetiştirmeye Başladı, Taleplere Yetişemiyor
Son Dakika! Kocaeli’Deki Yangınla İlgili Fabrika Sahibi Gözaltına Alındı

Tecavüzle suçlanan Neymar, Brezilya’da ifade verdi!

TECAVÜZLE SUÇLANAN NEYMAR, BREZİLYA’DA İFADE VERDİ!

Model Najila Trindade'ye tecavüz ettiği iddia edilen PSG'nın yıldız futbolcusu Neymar, Rio de Janeiro'da yaklaşık 2 saat polise ifade verdi.

Tarih : 07 Haziran 2019, 17:10
Puan Ver : Tecavüzle Suçlanan Neymar, Brezilya’Da İfade Verdi!(8/10)4

Dünya futbol tarihinin en yüksek bonservisi ile transfer edilen Neymar bugünlerde futboldaki başarıları ile değil hakkındaki “tecavüz“ iddiaları ile adından söz ettiriyor. Mayıs ayında Fransa'nın başkenti Paris'te bir otel odasında bir birlikte olduğu model Najila Trindade'ye tecavüz ettiği iddia edilen Neymar, bugün ifade verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Tecavüzle  Suçlanan  Neymar  Brezilya’Da  İfade  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER