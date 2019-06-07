Dünya futbol tarihinin en yüksek bonservisi ile transfer edilen Neymar bugünlerde futboldaki başarıları ile değil hakkındaki “tecavüz“ iddiaları ile adından söz ettiriyor. Mayıs ayında Fransa'nın başkenti Paris'te bir otel odasında bir birlikte olduğu model Najila Trindade'ye tecavüz ettiği iddia edilen Neymar, bugün ifade verdi.

Kaynak: haberinburada....