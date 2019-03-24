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Televizyon Yıldızı Lauren Harries, Sevgilisiyle İlişkiye Girerken Yanlışlıkla Canlı Yayın Yaptı

TELEVİZYON YILDIZI LAUREN HARRİES, SEVGİLİSİYLE İLİŞKİYE GİRERKEN YANLIŞLIKLA CANLI YAYIN YAPTI

41 yaşındaki televizyon yıldızı Lauren Harries, sevgilisiyle ilişkiye girerken farkında olmadan Instagram hesabından canlı yayın yaptı.

Tarih : 24 Mart 2019, 00:00
Puan Ver : Televizyon Yıldızı Lauren Harries, Sevgilisiyle İlişkiye Girerken Yanlışlıkla Canlı Yayın Yaptı(10/10)6

İngiliz yazar ve televizyon yıldızı 41 yaşındaki Lauren Harries, erkek arkadaşı ile cinsel ilişkiye girdiği sırada Instagram hesabından yanlışlıkla canlı yayın yaptı.

Harries, farkında olmadan 12 dakika boyunca hayranlarına cinsel ilişkiye girdiği anları izletti.

CİNSEL İLİŞKİYE GİRERKEN CANLI YAYIN YAPTI

Telefonun canlı yayında olduğunu fark eden Harries, “Eyvah ne yaptım“ deyip telefonunu kapatarak canlı yayını kesti....

















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