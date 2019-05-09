İstanbul'da trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsüne baltayla saldıran maganda, polis ekiplerince yakalandı. 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak olan magandaya, bin 110 Türk Lirası para cezası verildi.

TEM otoyolu Ümraniye Elmalı mevkisinde trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsüne seyir halindeyken balta ile saldıran maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Bin 110 lira idari para cezası kesilen sürücü, 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Kaynak: haberinburada....