Türkiye'de banka ve kredi kartlarıyla geçtiğimiz yıl 213 milyon liralık temassız ödeme gerçekleştirildi. Dijitalleşen dünyada kredi kartlarının cep telefonlarına tanımlanması ile cüzdan taşımaya gerek kalmadan ödeme yapılabiliyor.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de banka ve kredi kartlarıyla 213 milyonu temassız ödeme olmak üzere toplam 1,5 trilyon TL'lik hacmi aşan, 7 milyar adet işlem gerçekleştirildi. Fiziksel kartlar hızla dijitalleşirken, geliştirilen mobil temassız ödeme teknolojisi kredi kartlarının cep telefonlarına tanımlanmasına ve telefonu POS cihazına yaklaştırarak bir saniyeden kısa sürede ödeme yapılmasına olanak tanıyor.

Kaynak: haberinburada....