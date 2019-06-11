TEM Otoyolu'nda, otomobilinin camından çıkardığı baltayla kamyon sürücüsünü tehdit eden kişi hakkında, “trafik güvenliğini tehlikeye sokma“ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ümraniye TEM Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonete baltayla saldırdığı iddia edilen ve “silahla tehdit“ suçundan tutuklanan araç sürücüsü Murat Okuyucu hakkında “olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokma“ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay tarihinde tutuklanan şüphelinin 17 gün sonra tahliye edildiği öğrenildi. Ümraniye TEM Otoyolu'nda 9 Mayıs 2019 tarihinde aracını trafikte sıkıştırdığını iddia ettiği seyir halindeki kamyonete baltayla saldıran Murat Okuyucu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı....



































