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TEM’deki Dehşet Görüntüleriyle İlgili Sürücü Konuştu: Pikniğe Gitmiştim, Balta Arabamda Kalmış

TEM’DEKİ DEHŞET GÖRÜNTÜLERİYLE İLGİLİ SÜRÜCÜ KONUŞTU: PİKNİĞE GİTMİŞTİM, BALTA ARABAMDA KALMIŞ

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde tartıştığı kamyonet sürücüsüne baltayla saldırmaya çalışan sürücü, “Silahla tehdit“ suçundan tutuklandı. Sürücü ifadesinde, “Hafta sonu pikniğe gitmiştim, balta o nedenle arabamda kalmıştı.“ dedi.

Tarih : 10 Mayıs 2019, 15:10
Puan Ver : Tem’Deki Dehşet Görüntüleriyle İlgili Sürücü Konuştu: Pikniğe Gitmiştim, Balta Arabamda Kalmış(6/10)2

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde tartıştığı kamyonet sürücüsüne baltayla saldırmaya çalışan sürücü M. O. , “Silahla tehdit“ suçundan tutuklandı....

















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