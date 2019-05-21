Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İmralı Cezaevi'nde bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Adalet BakanıAbdülhamit Gül'e seslenen Temelli, “Önemli bir adım attınız bunu tamamlama zamanı gelmiştir. Bu açlık grevi ve ölüm oruçlarının sonlanması için gerekli düzenlemeyi yapın, üzerinize düşeni yapın“ dedi....



































