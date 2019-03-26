Avrupa'nın hemen hemen bütün kulüplerini tarayan ve artık lige göre değil oyuncunun kapasitesine göre değerlendirme yapan Fatih Terim'e, Kamerun'lu futbolcu Marcelin Gando ismi tavsiye edilirken, tecrübeli teknik direktörün zaman kaybetmeden genç yeteneği takibe aldığı öğrenildi.

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