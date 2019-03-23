Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK'lı Ayten Beçet, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın üzerinde var olduğunu iddia ettiği tecridin kaldırılması talebiyle intihar etti. Tekirdağ'da Zülküf Gezen adlı terörist de Öcalan için geçtiğimiz günlerde intihar etmişti.

Kaynak: haberinburada....