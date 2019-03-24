Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK'lı Ayten Beçet, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın üzerinde var olduğunu iddia ettiği tecridin kaldırılması talebiyle intihar etti. Hayatına son veren Ayten Beçet'in cenazesi karayoluyla Gaziantep'e getirildikten sonra gece karanlığında jandarma gözetiminde defnedildi. HDP milletvekilleri ile cenaze katılmak isteyenlerin mezarlığa girişine izin verilmedi....



































