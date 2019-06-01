TESCİLLİ SALİHLİ KİRAZINDA HASAT SEVİNCİ
İriliği ve lezzetiyle Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen, Salihli kirazında hasat başladı. Fiyatı 18 liraya kadar çıkan kiraz, üreticinin yüzünü güldürüyor. Kirazlar Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç edilecek.
Manisa'nın Salihli ilçesinde yetişen, coğrafi işaret belgesiyle tescillenen ve tadına doyulmayan dünyaca ünlü Salihli kirazında hasat sezonu başladı. Hasat edilen tescilli Salihli kirazı Avrupa ile Uzakdoğu ülkelerinin ağzını tatlandıracak.
Kaynak: haberinburada....
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