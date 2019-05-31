TESETTÜRE GİREN MERVE SANAY, ESKİ HALİNE GERİ DÖNDÜ!
Cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen sosyetik güzel Merve Sanay, geçtiğimiz günlerde kutsal topraklara giderek tesettüre girmişti. Sanay son paylaşımlarıyla yine takipçilerini şaşırttı.
Cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen sosyetik güzel Merve Sanay, geçtiğimiz günlerde kutsal topraklara giderek tesettüre girip dekolteli fotoğraflarını kaldırmıştı. Sanay, İstanbul'a döndükten sonra Instagram'ını yine eski haline getirdi.
“İÇİMDEN GELDİ“
Sosyal medya fenomeni Merve Sanay, geçtiğimiz günlerde Medine'ye gitmişti....
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