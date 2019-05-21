Spor Toto 2. Lig play-off yarı finalinde Sakaryaspor, deplasmanda Sarıyer'le 0-0 berabere kaldı ve toplamda 4-0'lık sonuçla finale yükseldi. Diğer yarı final maçında Fatih Karagümrük, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında sahasında Manisa BBSK'yı 2-0 mağlup etti ve play-off finalinde Sakaryaspor'un rakibi oldu....



































