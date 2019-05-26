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TFF Başkanı Hüsnü Güreli’den Tepki: Ben Tarafsız Bir Başkanım

TFF BAŞKANI HÜSNÜ GÜRELİ’DEN TEPKİ: BEN TARAFSIZ BİR BAŞKANIM

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sarı-kırmızılı oyunculara kupayı veren TFF Başkanı Hüsnü Güreli'nin görüntüleri sosyal medyada olay olmuştu. Güreli kendisine tepki gösterenlere, “Kupayı verirken itiş kakış oldu. Arkadan itildim ve bir anlık refl

Tarih : 26 Mayıs 2019, 19:40
Puan Ver : Tff Başkanı Hüsnü Güreli’Den Tepki: Ben Tarafsız Bir Başkanım(9/10)5

2018/2019 sezonu şampiyonu Galatasaray dün akşam kupasını stadında düzenlediği büyük bir törenle kaldırdı. Törendeki bazı görüntüler ise sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Asist Analiz'de yer alan habere göre Hüsnü Güreli'nin seramonide kupayı verirken sevindiği yönünde yapılan spekülasyonlara sert tepki gösterdiği öğrenildi....

















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