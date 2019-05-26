Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sarı-kırmızılı oyunculara kupayı veren TFF Başkanı Hüsnü Güreli'nin görüntüleri sosyal medyada olay olmuştu. Güreli kendisine tepki gösterenlere, “Kupayı verirken itiş kakış oldu. Arkadan itildim ve bir anlık refl

2018/2019 sezonu şampiyonu Galatasaray dün akşam kupasını stadında düzenlediği büyük bir törenle kaldırdı. Törendeki bazı görüntüler ise sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Asist Analiz'de yer alan habere göre Hüsnü Güreli'nin seramonide kupayı verirken sevindiği yönünde yapılan spekülasyonlara sert tepki gösterdiği öğrenildi....



































