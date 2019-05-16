Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararına göre, Beşiktaş sözleşmesini feshettiği Veli Kavlak'a 8 milyon 577 bin lira tazminat ödeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün 3 Ağustos 2018'de sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği Veli Kavlak'a 1 milyon 275 bin Euro (8 milyon 577 bin lira) tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Kaynak: haberinburada. ....