Bilecik'te 3 kulübün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na (AFDK) yaptıkları itiraz neticesinde Kurtaköyspor oyuncu ve teknik heyetine ceza yağdı. Tarihi cezada 2 futbolcuya 16 maç men cezası verildi.

Bilecik 2. Amatör Lig B grubunda mücadele eden Güneşspor, Karaköyspor ve Bozüyük 4 Eylülspor takımı yöneticileri ligde mücadele ettikleri Kurtköyspor'un kendi müsabakalarından başkasının lisansı ile futbolcu oynattıkları gerekçesiyle TFF'ye bağlı AFDK'ya şikayet ettiler. Yapılan şikayet sonrasında Güneşspor-Kurtköyspor müsabakasında Futbol Müsabakalar Talimatının 22/G-23/1-3 maddeleri yoluyla Futbol Disiplin Talimatının 47/3 maddesi gereği Kurtköyspor'un 4-0 hükmen mağlubiyetine ve mevcut puanından 3 puanın silinmesine karar verildi....



































