THERESA MAY’İN KOLTUĞUNA KİM OTURACAK? İŞTE MUHAFAZAKAR PARTİ’NİN OLASI YENİ LİDER ADAYLARI
İstifa kararı alan Theresa May'in koltuğuna kimin oturacak? İşte Muhafazakar Parti'nin yeni liderinin kim olacağı hakkında kulislerde konuşulan 13 isim.
İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit politikalarına ve AB ile vardığı uzlaşmaya parlamentoda destek bulamayınca istifa etme kararı aldı. Bu karardan sonra Muhafazakar Parti'nin yeni liderinin kim olacağımerak edilirken 13 isim öne çıktı.
Kaynak: haberinburada....
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