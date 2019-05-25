İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit politikalarına ve AB ile vardığı uzlaşmaya parlamentoda destek bulamayınca istifa etme kararı aldı. Bu karardan sonra Muhafazakar Parti'nin yeni liderinin kim olacağımerak edilirken 13 isim öne çıktı.

Kaynak: haberinburada....