THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 26 Mayıs ve öncesinde biletleri düzenlenmiş, 23 Haziran gününü kapsayan tarihlerde İstanbul çıkışlı dış hat uçuşu ya da İstanbul çıkışlı-varışlı iç hat uçuşu olan yolcuların değişiklikleri 8 Haziran'a kadar uzatıldı.

Kaynak: haberinburada. ....