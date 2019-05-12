İstanbul-Köln seferini yapan Türk Hava Yolları ait uçağın pilotu Atilla Şentürk seyir sırasında gördüğü cismi cep telefonu ile kayıt ederken “Ben bu kadar hızlı uçan bir şey görmedim.“ ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları pilotu Atilla Şentürk, 10 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen İstanbul-Köln uçuşu sırasında havada hızlı bir şekilde hareket eden bir cisim gördü. O anları cep telefonuna kayıt eden uçağın kaptan pilotu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: haberinburada....