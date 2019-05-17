Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tarım ürünlerinin sağlıklı depolarda saklanması için lisanlı depoculuk sistemini geliştirdiklerinin altını çizerek, “Lisanslı depodaki ürünlerin elektronik ortamda satışının sağlanması için ürün ihtisas borsasını geliştirdik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Geleneksel İftarı'na katıldı. Programda bir konuşma gerçekleştiren Bakan Pekcan, “Bir taraftan iftarlar iş dünyasıyla bir araya gelmeye çalışıyoruz, bir taraftan Ramazan'ın havasını solumaya devam ederken bir taraftan da neler yaptığımızı ve yapacağımızı gözden geçiriyoruz“ diyerek konuşmasına başladı.

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