TİMES: ALMANYA DAHİL 25 AB ÜYESİ BREXİT’İ BİR KEZ DAHA ERTELENMESİNDEN YANA
Times gazetesi, Avrupa Birliği ülkelerinin büyük kısmının, İngiltere'nin AB'den çıkışını üçüncü kez ertelemekten yana olduğunu yazdı.
İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyük kısmının İngiltere'nin AB'den çıkışını (Brexit) üçüncü kez ertelemekten yana olduğunu yazdı.
Kaynak: haberinburada. ....
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