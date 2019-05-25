TIR’DAN DÖKÜLEN GÜBRE ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU! ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM otoyolunda bir TIR'dan dökülen gübrenin kayganlaştırdığı yolda 6 araç birbirine girdi. Kazada TIR'ın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TEM yoluna gübre dökülmesi sonucu 6 araç, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Motosikletten düşen bir kişi TIR'ın altında kalarak hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kazanın ardından yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar açıldı....
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