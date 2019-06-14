TİYATRO SANATÇISI ENİS FOSFOROĞLU KALP KRİZİ GEÇİRDİ!
Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu, bayramın son günü Büyükada'da kalp krizi geçirdi. Adadan acil olarak Toprak Hastanesine, oradan Koşuyolu Kalp Hastanesine getirilen 71 yaşındaki oyuncu, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı.
Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu, bayramın son günü Büyükada'da kalp krizi geçirdi. Adadan acil olarak Toprak Hastanesi'ne, oradan Koşuyolu Kalp Hastanesi'ne getirilen 71 yaşındaki oyuncu, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Dün sabah saatlerinde ise ailesinin isteği üzerine Memorial Hastanesi'ne nakledilen Fosforoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı....
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