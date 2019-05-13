TMSF, Uzan'ın Kepez ve ÇEAŞ elektriğe ait hisse senetlerine üçüncü kez el koydu. 2,1 milyar euro değerindeki hisseler konusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile anlaşmak isteyen Cem Uzan, karşılığında Türkiye'ye dönmek istiyordu.