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TOBB, ’BİZİ OYALAMAYIN’ DİYEN ERDOĞAN’A YERLİ OTOMOBİL PROJESİNİN SUNUMUNU YAPTI


TOBB, ’Bizi Oyalamayın’ Diyen Erdoğan’a Yerli Otomobil Projesinin Sunumunu Yaptı
Tarih : 17 Mayıs 2019, 13:00
Puan Ver : Tobb, ’Bizi Oyalamayın’ Diyen Erdoğan’A Yerli Otomobil Projesinin Sunumunu Yaptı(10/10)6

Ankara Atakule'de 28 Mart'ta gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'nin Otomobili' projesinin yavaş ilerlemesinden şikayet etmişti. Yerli otomobil projesinin ortaklarından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'Türkiye'nin Otomobili' projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yapıldığını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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