Ankara Atakule'de 28 Mart'ta gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'nin Otomobili' projesinin yavaş ilerlemesinden şikayet etmişti. Yerli otomobil projesinin ortaklarından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'Türkiye'nin Otomobili' projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yapıldığını açıkladı.

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