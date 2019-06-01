TOKİ 240 İŞ YERİ İLE 69 KONUTU SATIŞA ÇIKARDI
TOKİ, 22 ilde 240 iş yeri ile 11 ilde 69 adet konutu satışa sundu. İhale 20 Haziran Perşembe günü açık artırma usulü ile yapılacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 22 ilde 240 iş yeri ile 11 ilde 69 adet konutu “açık artırma yöntemi“ ile satışa sundu.
Kaynak: haberinburada. ....
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