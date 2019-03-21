TOKİ tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası düzenlendi. Başvuruların bugün başladığı uygulamada peşin ödemelerde yüzde 22 oranında indirim yapılacak.

Kaynak: haberinburada....