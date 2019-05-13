Hayatına Amerika'da TIR şoförlüğü yaparak kazanan eski oyuncu Tolga Karel, İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü. Karel, “Her şey zaten çok güzel değil miydi“ notuyla ünlü isimlerin Beştepe'de çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Türkiye'deki yaşantısını bırakarak Amerika'ya yerleşen ve burada bir evlilik yaparak kendisine bambaşka bir hayat yaratan eski oyuncu Tolga Karel, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'na “Her şey çok güzel olacak“ sloganıyla destek veren ünlüleri topa tuttu.

NE OLDU BİR ANDA?

Karel sosyal medya hesabından “Türkiye gündemini takip etmek gerçekten çok zor. Anlamadığım daha 1 ay önce el ele kolkolaydılar hayret! Ne oldu bir anda? Bir de lise gördüm şarkıcı arkadaşlar var....



































