2013 yılında Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan ve 6 yıldır siyah beyazlı formayı giyen Tolga Zengin'in sezon sonunda futbolu bırakacağı belirtildi. Bu sezon Beşiktaş'ta sadece 9 maçta forma giyen ve tartışmalı kaleci Karius'un arkasında yedek bekleyen Tolga Zengin'in 3 ay sonra kulübüyle olan sözleşmesi sona ererken, deneyimli eldivenin lig biter bitmez futbol kariyerine son vereceği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada....