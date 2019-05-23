Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Tolunay Kafkas, bordo-mavililerden alacağı 9 milyon 222 bin TL tazminatı, “Eşimi ve kayınpederimi aşamıyorum. Onların Trabzonspor ile görülecek hesapları varmış“ diyerek indirim yapmadan hepsini temin etti.