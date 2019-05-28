TOTTENHAM-LİVERPOOL MAÇI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK
Tottenham ile Liverpool arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçı beIN SPORTS HABER kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.
Şampiyonlar Liginde 2018-2019 sezonunun şampiyonunu belirleyecek olan ve iki İngiliz ekibin finalde karşılaşacağı maçın hangi kanaldan yayınlanacağı merak ediliyordu. Tottenham ile Liverpool arasında oynanacak mücadele beIN SPORTS HABER kanalından şifresiz yayınlanacak.
Kaynak: haberinburada....
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