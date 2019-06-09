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Trabzon Valiliği, İçişleri Bakanı Soylu’Ya ’Akıllı Ol’ Diyen Şahıs Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
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Trabzon Valiliği, İçişleri Bakanı Soylu’ya ’Akıllı ol’ diyen şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu

TRABZON VALİLİĞİ, İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU’YA ’AKILLI OL’ DİYEN ŞAHIS HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Trabzon Valiliği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Trabzon Havalimanı'nda “Akıllı ol“ diyerek protesto eden Mehmet Ali Sivaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tarih : 09 Haziran 2019, 16:50
Puan Ver : Trabzon Valiliği, İçişleri Bakanı Soylu’Ya ’Akıllı Ol’ Diyen Şahıs Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu(10/10)6

Trabzon Valiliği'nce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, havalimanında “Akıllı ol“ diye seslenen Mehmet Ali Sivaz hakkında, suç duyurusunda bulunuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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