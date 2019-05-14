TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDA 1050 GÜVENLİK PERSONELİ GÖREV ALACAK
Süper Ligde haftanın en kritik maçlarından biri olan Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde 1050 güvenlik personeli görev alacak.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan müsabaka öncesi, İl Spor Güvenliği Kurulu Toplantısı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapıldı. Valilik B Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve il spor güvenlik kurulu üyeleri katıldı....
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