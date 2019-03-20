TRABZONSPOR, DENİZLİSPOR FORMASI GİYEN ZİYA ALKURT’A KANCAYI TAKTI
Trabzonspor, Spor Toto 1. Ligde lider durumda bulunan Denizlispor'un 28 yaşındaki oyuncusu Ziya Alkurt'u transfer etmek istiyor. Ziya bu sezon 8 gol, 3 asistlik performansıyla adından söz ettiriyor.
Spor Toto 1. Lig'de bitime 8 maç kala üçüncü sıradaki Osmanlıspor'un 6 puan önünde emin adımlarla Süper Lig hedefine yürüyen Abalı Denizlispor'un yıldızlarından Ziya Alkurt'un adı Trabzonspor'la anılıyor. Trabzonlu olup 3 sezondur yeşil-siyahlılarda forma giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu yıl 8 gol ve 3 asistle liderliğe büyük katkı yaptı....
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