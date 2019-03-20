Spor Toto 1. Lig'de bitime 8 maç kala üçüncü sıradaki Osmanlıspor'un 6 puan önünde emin adımlarla Süper Lig hedefine yürüyen Abalı Denizlispor'un yıldızlarından Ziya Alkurt'un adı Trabzonspor'la anılıyor. Trabzonlu olup 3 sezondur yeşil-siyahlılarda forma giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu yıl 8 gol ve 3 asistle liderliğe büyük katkı yaptı....



































