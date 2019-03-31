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Trabzonspor, Yusuf Yazıcı İçin 20 Milyon Euro Teklif Eden Wolherhampton ile Söz Kesti!

TRABZONSPOR, YUSUF YAZICI İÇİN 20 MİLYON EURO TEKLİF EDEN WOLHERHAMPTON İLE SÖZ KESTİ!

Trabzonspor, devre arasında Yusuf Yazıcı için 20 milyon euro teklif eden İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton ile söz kesti. İki takım, sezon sonunda yeniden görüşecek.

Tarih : 31 Mart 2019, 10:20
Puan Ver : Trabzonspor, Yusuf Yazıcı İçin 20 Milyon Euro Teklif Eden Wolherhampton İle Söz Kesti!(10/10)6

Trabzonspor altyapısından çıkan en değerli isimlerin başında gelen ve Avrupa devlerini peşine takan Yusuf Yazıcı için Başkan Ahmet Ağaoğlu çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Fırtına'nın patronu, “Yusuf için geçen sezon 14 milyon euroluk (87. 2 milyon TL) bir teklif almıştık....

















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