Trabzonspor, devre arasında Yusuf Yazıcı için 20 milyon euro teklif eden İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton ile söz kesti. İki takım, sezon sonunda yeniden görüşecek.

Trabzonspor altyapısından çıkan en değerli isimlerin başında gelen ve Avrupa devlerini peşine takan Yusuf Yazıcı için Başkan Ahmet Ağaoğlu çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Fırtına'nın patronu, “Yusuf için geçen sezon 14 milyon euroluk (87. 2 milyon TL) bir teklif almıştık....



































