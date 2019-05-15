Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır'ın menajeri Engin Kırkpınar, “Liverpool yetkililerinin bizimle görüşmeleri oldu, iletişim halindeyiz fakat somut bir gelişme yok.“ dedi.

Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır'a Bundesliga ekibi Schalke 04 Premier Ligi devi Liverpool'un transfer listesine aldığı iddia edildi. Uğurcan Çakır'ın transferi hakkında açıklamalarda bulunan menajeri Engin Kırkpınar, Schalke 04 iddialarını doğrularken, genç kalecinin Liverpool'un da radarında olduğunu söyledi.

Kaynak: haberinburada....