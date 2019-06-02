TRABZONSPOR’U ENDİŞENLEDİREN GELİŞME! SOSA’YA TALİP ÇITKI
Trabzonspor ile gösterdiği performansla göz dolduran Sosa'nın transferi için Estudiantes Kulübü'nün oyuncunun menajeriyle görüşme yaptığı belirtildi.
Bu sezon ortaya koyduğu performansla Trabzonspor'un öne çıkan isimlerinden birisi olan Jose Sosa'ya talip çıktığı öne sürüldü.
Kaynak: haberinburada. ....
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