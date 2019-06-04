Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ile birlikte gösterdiği performansla sezona damga vuran isimlerden olan Yuusf Yazıcı'ya Fransız ekibi Lille'den müthiş bir teklif geldiği öğrenildi.

Fransızekibi Lille, Yusuf Yazıcı için çok ciddi. Mehmet Zeki Çelik'in de formasını giydiği Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı'nın yeteneklerinden çok etkilendi.

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