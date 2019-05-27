TRAKYA’DA DOĞAL GAZDAN SONRA KÖMÜR DE BULUNDU
Trakya'da, doğal gaz rezervi bulunmasının ardından bölgeden bir müjdeli haber daha geldi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne bağlı taşeron firma tarafından bir süredir Tekirdağ'ın Kapaklı ve Saray ilçelerinde süren kömür rezervi arama çalışmaları so
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), birkaç ay önce Kapaklı ve Saray'da toplam 3 noktada kömür rezervi arama çalışmaları başlattı. Yüklenici firma tarafından Kapaklı'nın Karlı ve Bahçeağıl Mahalleleri ile Saray'ın Kurdere Mahallesi'nde süren arama çalışmaları bir süre önce sonuç verdi.
Kaynak: haberinburada....
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